Иракская армия способна сама освободить Мосул от боевиков ИГИЛ - посол Ирака в Москве

Ирак планирует освобождать город Мосул, захваченный боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), с помощью собственных вооружённых сил, заявил посол Ирака в Москве Хайдар Хади.

"Сейчас мы стремимся освободить Мосул, и освобождать его будут представители вооруженных сил Ирака. Мы стремимся освободить Мосул и заявить об освобождении нашей страны от ИГИЛ",- сказал он на пресс-конференции в четверг.

Посол также сообщил, что боевики ИГИЛ контролируют 15% территорий иракского Мосула.

"Именно деятельность ИГИЛ породила широкий народный протест", - отметил Х.Хади.

"Мы надеемся, что сражение в Мосуле скоро закончится нашей победой, и мы победим терроризм", - сказал он.

"Мы уверены, что в ближайшем будущем мы добьёмся решающих побед", - подчеркнул посол.