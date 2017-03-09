Иракская армия способна сама освободить Мосул от боевиков ИГИЛ - посол Ирака в Москве

Ирак планирует освобождать город Мосул, захваченный боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), с помощью собственных вооружённых сил, заявил посол Ирака в Москве Хайдар Хади.
"Сейчас мы стремимся освободить Мосул, и освобождать его будут представители вооруженных сил Ирака. Мы стремимся освободить Мосул и заявить об освобождении нашей страны от ИГИЛ",- сказал он на пресс-конференции в четверг.
Посол также сообщил, что боевики ИГИЛ контролируют 15% территорий иракского Мосула.
"Именно деятельность ИГИЛ породила широкий народный протест", - отметил Х.Хади.
"Мы надеемся, что сражение в Мосуле скоро закончится нашей победой, и мы победим терроризм", - сказал он.
"Мы уверены, что в ближайшем будущем мы добьёмся решающих побед", - подчеркнул посол.
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