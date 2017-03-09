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Дальнее зарубежье 09.03.2017 13:50

Иракская армия способна сама освободить Мосул от боевиков ИГИЛ - посол Ирака в Москве

Ирак планирует освобождать город Мосул, захваченный боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), с помощью собственных вооружённых сил, заявил посол Ирака в Москве Хайдар Хади.

"Сейчас мы стремимся освободить Мосул, и освобождать его будут представители вооруженных сил Ирака. Мы стремимся освободить Мосул и заявить об освобождении нашей страны от ИГИЛ",- сказал он на пресс-конференции в четверг.

Посол также сообщил, что боевики ИГИЛ контролируют 15% территорий иракского Мосула.

"Именно деятельность ИГИЛ породила широкий народный протест", - отметил Х.Хади.

"Мы надеемся, что сражение в Мосуле скоро закончится нашей победой, и мы победим терроризм", - сказал он.

"Мы уверены, что в ближайшем будущем мы добьёмся решающих побед", - подчеркнул посол.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]