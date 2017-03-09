В Сеуле не собираются отказываться от совместных учений США и Южной Кореи, несмотря на недовольство Китая

Южнокорейские власти заявили в четверг, что военные учения, проводимые совместно с Соединенными Штатами, продолжатся и далее, передает агентство ЭФЭ.

"Совместные учения продолжатся без перерывов. Это ежегодное учение, носящее чисто оборонительный характер", - заявил агентству источник в южнокорейском Минобороны.

Заявление Сеула стало реакцией на прозвучавшее накануне заявление главы китайского МИД Ван И о необходимости, с точки зрения Пекина, остановить военные учения США и Южной Кореи.

"В качестве первого шага Китай предлагает КНДР приостановить свои ядерную и ракетную программы в обмен на приостановку США и Южной Кореей проведения совместных военных учений. Остановка в обмен на остановку", - заявил дипломат.