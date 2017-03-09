Министерство внутренних дел Грузии выступает с инициативой ужесточения законодательства против криминальных лидеров, так называемых "воров в законе".

Как сообщил в четверг журналистам заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили, эта инициатива прозвучала на очередном заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с организованной преступностью.

"По этому вопросу мы изучили опыт наших коллег из США и Италии. Надеемся, что мы получим более совершенную законодательную базу, которая уменьшит имеющиеся риски", - сказал замминистра.

По его словам, в продолжение этой же темы на заседании была представлена еще одна инициатива, связанная с созданием в МВД банка ДНК, что позволит более эффективно вести борьбу с преступностью.

"Работа в этом направлении уже начата", - сказал Ш.Хуццишвили.

Согласно действующему грузинскому законодательству причастность к "воровскому миру" в Грузии уголовно наказуема и предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.