Министерство внутренних дел Грузии выступает с инициативой ужесточения законодательства против криминальных лидеров, так называемых "воров в законе".
Как сообщил в четверг журналистам заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили, эта инициатива прозвучала на очередном заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с организованной преступностью.
"По этому вопросу мы изучили опыт наших коллег из США и Италии. Надеемся, что мы получим более совершенную законодательную базу, которая уменьшит имеющиеся риски", - сказал замминистра.
По его словам, в продолжение этой же темы на заседании была представлена еще одна инициатива, связанная с созданием в МВД банка ДНК, что позволит более эффективно вести борьбу с преступностью.
"Работа в этом направлении уже начата", - сказал Ш.Хуццишвили.
Согласно действующему грузинскому законодательству причастность к "воровскому миру" в Грузии уголовно наказуема и предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.
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