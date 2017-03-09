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Дальнее зарубежье 09.03.2017 14:18

Крупнейшие ИТ-компании оценивают риски после публикации документов ЦРУ - WSJ

Крупнейшие высокотехнологичные компании мира, включая Apple, Samsung, Google и Microsoft, оценивают риски для кибербезопасности своих пользователей после публикации сайтом WikiLeaks материалов ЦРУ, указывающих на то, что власти могут получать удаленный доступ к устройствам граждан, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Во вторник WikiLeaks опубликовал 8,7 тыс. документов, в которых говорится, что сотрудники ЦРУ якобы научились использовать уязвимости в компьютерах, смартфонах, роутерах и даже телевизорах для получения информации о пользователях. При этом представители WikiLeaks заявили, что обнародованная информация составляет лишь 1% от всех документов, находящихся в распоряжении организации по этой теме.

Способы взлома устройств не указаны, но эксперты опасаются, что они могут вскоре быть обнародованы и станут доступны не только спецслужбам, но и хакерам.

Представители компаний заявили, что внимательно изучают документы WikiLeaks, при этом некоторые уязвимости, указанные в них, уже были устранены с помощью последних обновлений.

"Предварительный анализ показывает, что многие проблемы, указанные в обнародованных документах, уже были решены в последних обновлениях iOS, но мы продолжим принимать меры по немедленному устранению всех установленных уязвимостей", - заявил представитель Apple.

Аналогичные заявления поступили от Samsung и Google.

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Тэги: США, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]