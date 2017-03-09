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СНГ 09.03.2017 13:40

Песков: информация Wikileaks о прослушке ЦРУ российских официальных лиц заслуживает внимания

Кремль считает, что опубликованная Wikileaks информация о прослушивании Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США российских официальных лиц заслуживает внимания, но не является новой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вместе со всем мировым сообществом мы обратили внимание на эти опубликованные данные. Конечно, они заслуживают внимания, здесь надо внимательно вчитываться", - заявил Д.Песков журналистам в четверг.

Так он прокомментировал вопрос о появившемся на сайте Wikileaks сообщении, что ЦРУ использует для прослушивания президента РФ Владимира Путина пять серверов.

"Как вы знаете, в Вашингтоне собственно и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц, и нашего посла Кисляка, и так далее. Этого никто и не скрывает. Поэтому здесь собственно можно Wikileaks и не раскрывать, можно догадаться", - добавил Д.Песков.

Во вторник WikiLeaks опубликовал 8,7 тыс. документов, в которых говорится, что сотрудники ЦРУ якобы научились использовать уязвимости в компьютерах, смартфонах, роутерах и даже телевизорах для получения информации о пользователях. При этом представители WikiLeaks заявили, что обнародованная информация составляет лишь 1% от всех документов, находящихся в распоряжении организации по этой теме.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, WIKILEAKS, ПРОСЛУШКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]