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СНГ 09.03.2017 13:40

Путин в четверг примет главу МИД ФРГ Габриэля - Песков

Президент РФ Владимир Путин примет в четверг в Кремле министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, с которым хорошо знаком в бытность его вице-канцлером ФРГ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент примет министров иностранных дел ФРГ и России, которые расскажут о сегодняшних контактах в Москве", - сказал Д.Песков журналистам.

Он подчеркнул, что В.Путин "достаточно хорошо знаком с З.Габриэлем, еще в ипостаси вице-канцлера он неоднократно бывал в Москве".

"И даже уже в обстановке санкционных "любезностей" он достаточно конструктивно обсуждал вопросы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Германией", - отметил Д.Песков.

Он уточнил, что встреча с главами МИД Германии и России запланирована у В.Путина после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ФРГ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]