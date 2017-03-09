Путин в четверг примет главу МИД ФРГ Габриэля - Песков

Президент РФ Владимир Путин примет в четверг в Кремле министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, с которым хорошо знаком в бытность его вице-канцлером ФРГ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент примет министров иностранных дел ФРГ и России, которые расскажут о сегодняшних контактах в Москве", - сказал Д.Песков журналистам.

Он подчеркнул, что В.Путин "достаточно хорошо знаком с З.Габриэлем, еще в ипостаси вице-канцлера он неоднократно бывал в Москве".

"И даже уже в обстановке санкционных "любезностей" он достаточно конструктивно обсуждал вопросы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Германией", - отметил Д.Песков.

Он уточнил, что встреча с главами МИД Германии и России запланирована у В.Путина после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.