Инвестиции Госнефтефонда Азербайджана в недвижимость за рубежом оцениваются в $1,7 млрд

Суммарные инвестиции Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в приобретение недвижимости за рубежом оцениваются в $1,7 млрд, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В 2016 году Госнефтефонд на начальном этапе инвестировал 10 млн евро в покупку недвижимости во Франкфурте (Германия). В целом, долевое участие ГНФАР в этой недвижимости составляет 41 млн евро», - отметили в правительстве.
По данным местных СМИ, речь идет об инвестициях Госнефтефонда в здание «The Junghof Plaza», расположенного в финансовом центре Франкфурта.
По состоянию на конец 2016 года, ГНФАР инвестировал средства в ряд фондов по недвижимости: в фонд PELAV, управляемый компанией AXA; в фонды EVP и ASPF III, управляемые компанией PGIM; в фонд PREP, управляемый компанией PAG; в фонд RJLF II, управляемый компанией Reedwood. В 2017 году планируются инвестиции со стороны ГНФАР в фонд BREP Europe V, управляемый компанией Blackstoneи в фонд SOF XI, управляемый компанией Starwood.
ГНФАР в декабре 2012 года осуществил первые инвестиции в недвижимость. Фонд приобрел офисный комплекс в западной части Лондона (London’s West End) на улице Сент Джеймс-стрит 78 (текущая стоимость 217 млн британских фунтов стерлингов), и комплекс недвижимого имущества, состоящего из офисов и объектов торговли, в Париже по адресу площадь Вандом, 8 (165,46 млн евро).
Также в 2012 году ГНФАР приобрел торгово-офисный центр «Галерея Актер», расположенный в центре Москве по адресу Тверская, 16 (5,81 млрд российских рублей).
В апреле 2014 года ГНФАР приобрел в Южной Корее офисный комплекс «Pine Avenue Tower A» в Сеуле (491,975 млрд корейских вон).
В сентябре 2015 года ГНФАР совместно с японской корпорацией "Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation" приобрел торговый объект "Kirarito Ginza" в Токио (51,5 млрд японских йен).
В январе 2016 года ГНФАР объявил о приобретении офисного здания Palazzo Turati в Италии за 97 млн евро.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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