26 человек погибли, 70 ранены в результате теракта на севере Ирака

26 человек стали жертвами атаки двух террористов-смертников во время свадебной церемонии на севере Ирака, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на представителя властей.

Большая часть из погибших - дети. Еще почти 70 человек получили ранения.

Теракт произошел в ночь на четверг в небольшом населенном пункте близ города Тикрит. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.