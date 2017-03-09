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Дальнее зарубежье 09.03.2017 13:54

26 человек погибли, 70 ранены в результате теракта на севере Ирака

26 человек стали жертвами атаки двух террористов-смертников во время свадебной церемонии на севере Ирака, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на представителя властей.

Большая часть из погибших - дети. Еще почти 70 человек получили ранения.

Теракт произошел в ночь на четверг в небольшом населенном пункте близ города Тикрит. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

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Тэги: ИРАК, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]