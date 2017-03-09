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Регион 09.03.2017 14:29

В Кремле анонсируют широкую повестку дня на переговорах Путина и Эрдогана

На предстоящих в Москве переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эродагана повестка дня будет максимально обширной: от реализации мега-проектов до вопросов безопасности сирийского урегулирования и хода расследования убийства в Турции посла РФ Андрея Карлова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Повестка максимально обширная: будет заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, в котором примет участие практически весь кабинет министров с обеих сторон, что и обусловливает формирование повестки дня", - сказал Д.Песков.

Он отметил, что стороны обсудят "торгово-экономическое сотрудничество, реализацию мега-проектов, которые стоят на повестке дня - это и "Турецкий поток", и реализация проекта по строительству АЭС в Акую". "Процесс дальнейшей нормализации наших отношений после известных кризисных моментов, сверят часы по всем форматам взаимодействия", - добавил пресс-секретарь.

"Конечно, огромное значение будет иметь тема, скорей всего, в той части, когда главы государств будут общаться в узком кругу, Сирии, безопасности, ход расследования убийства нашего посла Карлова в Анкаре", - сообщил Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]