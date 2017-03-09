Пхеньян пообещал безопасность остающимся в КНДР малазийцам

КНДР обещает безопасность всем оставшимся в стране гражданам Малайзии, которым временно запрещено покидать территорию Северной Кореи, сообщил в своем Twitter премьер-министр Малайзии Наджиб Разак.

"Правительство Северной Кореи гарантировало безопасность (гражданам Малайзии - ИФ), они могут заниматься своими повседневными делами, но не могут покинуть страну", - написал он.

Ранее в четверг двум сотрудникам ООН с малазийскими паспортами все же удалось вылететь в Пекин.

7 марта Пхеньян ввел запрет для граждан Малайзии на выезд за пределы Северной Кореи. В ответ на это власти Малайзии запретили сотрудникам посольства КНДР в Куала-Лумпуре покидать страну.

Отношения между Малайзией и КНДР накалились после того, как в феврале этого года в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чон Нам.