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Дальнее зарубежье 09.03.2017 14:40

Пхеньян пообещал безопасность остающимся в КНДР малазийцам

КНДР обещает безопасность всем оставшимся в стране гражданам Малайзии, которым временно запрещено покидать территорию Северной Кореи, сообщил в своем Twitter премьер-министр Малайзии Наджиб Разак.

"Правительство Северной Кореи гарантировало безопасность (гражданам Малайзии - ИФ), они могут заниматься своими повседневными делами, но не могут покинуть страну", - написал он.

Ранее в четверг двум сотрудникам ООН с малазийскими паспортами все же удалось вылететь в Пекин.

7 марта Пхеньян ввел запрет для граждан Малайзии на выезд за пределы Северной Кореи. В ответ на это власти Малайзии запретили сотрудникам посольства КНДР в Куала-Лумпуре покидать страну.

Отношения между Малайзией и КНДР накалились после того, как в феврале этого года в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чон Нам.

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Тэги: КНДР, МАЛАЙЗИЯ, ГРАЖДАНЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]