Пхеньян пообещал безопасность остающимся в КНДР малазийцам

КНДР обещает безопасность всем оставшимся в стране гражданам Малайзии, которым временно запрещено покидать территорию Северной Кореи, сообщил в своем Twitter премьер-министр Малайзии Наджиб Разак.
"Правительство Северной Кореи гарантировало безопасность (гражданам Малайзии - ИФ), они могут заниматься своими повседневными делами, но не могут покинуть страну", - написал он.
Ранее в четверг двум сотрудникам ООН с малазийскими паспортами все же удалось вылететь в Пекин.
7 марта Пхеньян ввел запрет для граждан Малайзии на выезд за пределы Северной Кореи. В ответ на это власти Малайзии запретили сотрудникам посольства КНДР в Куала-Лумпуре покидать страну.
Отношения между Малайзией и КНДР накалились после того, как в феврале этого года в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чон Нам.
Президент Франции заявил о неприемлемости статус-кво в карабахском вопросе и считает необходимым продолжение переговоров
Армения за сутки обстреляла позиции ВС Азербайджана 119 раз - Минобороны
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Минналогов Азербайджана в 2016г сократило число выездных проверок на 42%
Азербайджанская делегация во главе с министром экономики 12 марта отправится в Украину
Прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана в 2016г остался на уровне около $7 млрд
В Азербайджане водитель микроавтобуса привлечен к ответственности по делу об аварии, повлекшем гибель 5 человек - МВД
Первый вице-президент Азербайджана провела совещание по переселению беженцев из общежитий в Баку и Сумгайыте
В Азербайджане в феврале задержано около 40 нарушителей госграницы
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Азербайджане празднуют Международный женский день. Фоторепортаж
Главы государств и правительств отправили видео-обращение к участникам 4-го международного Caspian Energy Forum - 2017
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Кюрдамире и Зардобе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»