Богатые иностранцы готовы платить 220 тыс. фунтов в год, чтобы сохранить конфиденциальность - СМИ

Состоятельные иностранцы предпочитают платить налог в размере около 220 тыс. фунтов стерлингов ($267,5 тыс.) в год на недвижимость в Великобритании стоимостью свыше 20 млн фунтов вместо того, чтобы раскрыть имя реального владельца, сообщает The Guardian.
Британское правительство в 2013 году ввело налог на дома, зарегистрированные на "нефизических лиц", чтобы попытаться убедить состоятельных владельцев не прятаться за чужими именами. Однако представители Управления по налогам и таможенным сборам Великобритании (HM Revenue and Customs) указывают на то, что владельцы предпочитают заплатить столь немалую сумму, только чтобы не регистрировать собственность под настоящими именами.
"Для людей с домами стоимостью 20 млн фунтов годовой налог в 220 тыс. фунтов - не такая большая плата за сохранение конфиденциальности", - заявил партнер бухгалтерской фирмы HW Fisher Джейми Моррисон.
"Обычным гражданам сложно это понять, но для тех, кто приезжает в Великобританию, и это особо касается людей из отдельных стран, нет ничего важнее, чем скрыть данные о своем благосостоянии", - отмечает глава управляющей компании London Central Portfolio Наоми Хитон.
Согласно данным HM Revenue and Customs, в 2016 году 210 объектов недвижимости стоимостью более 20 млн фунтов в Великобритании принадлежали офшорным компаниям или другим "нефизическим" лицам. С 2013 года это число снизилось всего на 5%.
Среди таких объектов - самый дорогой дом в стране Hanover Lodge, приобретенный в 2012 году у лорда Багри за 120 млн фунтов зарегистрированной в Гибралтаре компанией Green Palace Gardens Ltd. По сообщениям СМИ, компания принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гончаренко.
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