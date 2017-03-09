Глава МИД Украины убежден, что Киев выиграет у Москвы в суде ООН

Украина в Международном суде ООН в Гааге докажет, что Россия нарушает международные конвенции, в частности, конвенцию о противодействии финансированию терроризма и конвенцию о запрете расовой дискриминации, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Ми на этой неделе начали слушания в Международном суде ООН, и мы докажем, что Россия фундаментально нарушает конвенции, которые устанавливают правила международного мира" - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эро в четверг в Париже.

Украинский министр при этом поставил под сомнение аргументы российской стороны, представленные накануне в Международном суде. "Когда российские представители в Гааге официально говорят о том, что эти сотни танков, бронированных машин, нескончаемое количество артиллерии, "Градов" и всего остального просто найдено в шахтах, над этим смеется весь мир, но это, конечно, недобрый смех. Мы понимаем, с чем имеем дело, поэтому мы должны довести выполнение Минска (договоренностей) до конца и вернуть мир в Донбасс", - отметил П.Климкин.

Кроме того глава МИД Украины подчеркнул важность непризнания мировым сообществом присоединения Крыма к России. "Никаких компромиссов в вопросе временной оккупации Крыма. Она никогда не будет признана нашими партнерами и друзьями. Это позиция всех цивилизованных государств, и всех, кто разбирается в международных правилах и ценностях", - заявил П.Климкин.