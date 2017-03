Глава МИД Канады обвинила Москву в распространении дезинформации о ее деде

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд опровергла появившиеся в Москве сообщения о том, что ее рожденный на Украине дед был нацистским коллаборационистом в оккупированной Польше, написала в четверг газета "Вашингтон пост".

"С момента ее назначения (на пост главы МИД Канады - ИФ) статьи об истории семьи Фриланд распространялись в Интернете на сайтах, активно поддерживающих руководство страны (Россию - ИФ)..." - говорится в публикации.

"Вашингтон пост" привела в пример статью под заголовком "Нацистский скелет в семейном шкафу", в которой утверждалось, что "дедушка Фриланд по материнской линии Михаил Хомяк возглавлял украинскую газету, распространявшую нацистскую пропаганду, в оккупированном немцами Кракове в 40-х годах".

М.Хомяк эмигрировал в Канаду после войны, где стал видным членом украинской общины в Канаде в провинции Альберта, где позже родилась Фриланд". Он скончался в 1984 году.

"В ответ на вопрос об этих сообщениях, Фриланд предположила, что это лишь усилия, прикладываемые Россией для дезинформации", - пишет газета.

Со своей стороны, представитель посольства РФ в Оттаве Кирилл Калинин заявил "Вашингтон пост", что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения. Он, как отмечает газета, лишь подчеркнул, что российские власти убеждены, что "нацизм и его идеология ненависти, нацистские коллаборационисты и их последователи, должны быть определенно обвинены".

"Вашингтон пост" отмечает, что в интервью газете "Глоб энд Мейл", К.Калинин подверг критике реакцию Х.Фриланд, отметив, что та "решила избежать прямого ответа на вопрос о том, что делал ее дед в Кракове во время второй мировой войны".

Газета напоминает, что три года назад в бытность членом канадской Палаты общин Х.Фриланд не пустили в Россию наряду еще с десятком известных канадцев, что стало реакцией на санкции в связи с присоединением Россией Крыма. "Вашингтон пост" отмечает, что после назначения на почт главы МИД Канады "Москва дала понять, что у нее нет планов снимать ограничения на ее въезд в РФ".

49-летняя Х.Фриланд начинала свою журналистскую карьеру на Украине в качестве стрингера для таких изданий, как Financial Times, The Washington Post и The Economist. В частности, она одно время возглавляла бюро Financial Times в Москве, отмечает "Вашингтон пост".