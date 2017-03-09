Пара туристов арестована в Абу-Даби за сексуальные отношения до брака

Молодая пара туристов из Южной Африки и Украины арестована в Абу-Даби (ОАЭ) за сексуальные отношения до брака, сообщает британская газета Mirror.

По данным издания, 29-летний мужчина из Южной Африки и его 27-летняя подруга из Украины находились в ОАЭ на отдыхе. Девушке стало плохо, она пожаловалась на боль в животе и обратилась в местную больницу. Врачи определили, что пациентка беременна, и сообщили об этом в полицию, т.к. пара не состояла в браке.

Полиция арестовала обоих туристов за сексуальную связь до брака, которая в ОАЭ считается уголовным преступлением.

По данным издания, сейчас семьи обоих туристов пытаются узнать их дальнейшую судьбу, получить для них разрешение на брак или на депортацию.

Абу-Даби - столица Объединенных арабских эмиратов и эмирата Абу-Даби. Государственная религия - ислам. Как и в других эмиратах, здесь довольно строгие правила поведения местных жителей и туристов. В частности, мужчинам и женщинам запрещено проявлять чувства на публике, целоваться и обниматься. Сожительство пар, не состоящих в браке, запрещено законом. Кроме того, мужчинам запрещено проявлять гомосексуальные наклонности.