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СНГ 09.03.2017 16:40

НАТО не имеет никакого отношения к усилиям по украинскому урегулированию - Лавров

Диалог в формате Совета Россия-НАТО не должен сводиться к обсуждению ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если каждый раз нам наши коллеги из альянса будут говорить: "Да, мы соберемся в Совете Россия-НАТО, но только будем обсуждать Украину", ну, это продолжение такой параноидальной, агрессивной политики. НАТО не имеет никакого отношения к усилиям по украинскому урегулированию", - сказал С.Лавров по итогам переговоров со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем в четверг в Москве.

"Если суть этих идей заключается в том, чтобы использовать Совет Россия-НАТО для очередной конфронтации, то мы не хотим в такие игры играть", - добавил российский министр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]