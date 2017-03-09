НАТО не имеет никакого отношения к усилиям по украинскому урегулированию - Лавров

Диалог в формате Совета Россия-НАТО не должен сводиться к обсуждению ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если каждый раз нам наши коллеги из альянса будут говорить: "Да, мы соберемся в Совете Россия-НАТО, но только будем обсуждать Украину", ну, это продолжение такой параноидальной, агрессивной политики. НАТО не имеет никакого отношения к усилиям по украинскому урегулированию", - сказал С.Лавров по итогам переговоров со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем в четверг в Москве.

"Если суть этих идей заключается в том, чтобы использовать Совет Россия-НАТО для очередной конфронтации, то мы не хотим в такие игры играть", - добавил российский министр.