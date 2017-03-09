Зарплата главы Shell в 2016г выросла на 61%, несмотря на падение прибыли компании

Британо-голландская нефтяная компания Royal Dutch Shell Plc повысила размер вознаграждения своему CEO Бену ван Бердену за 2016 год на 61%, несмотря на сокращение прибыли до минимального уровня более чем за десять лет.
Как сообщается в документах Shell, совокупное вознаграждение Б.ван Бердена за минувший год составило 8,3 млн евро по сравнению с 5,1 млн евро годом ранее.
Главным образом рост вознаграждения объясняется бонусом в размере 4,4 млн евро, выплаченным в виде акций, воспользоваться которыми гендиректор сможет только через несколько лет при условии достижения компанией определенных целевых показателей. В 2015 году такой бонус составил всего 163 тыс. евро.
Как сообщалось, прибыль Shell с учетом изменения расходов на производство (CCS) в минувшем году уменьшилась на 8%, до $3,5 млрд.
Акции Shell на торгах в четверг подешевели на 1,6%, капитализация компании составляет почти 180 млрд фунтов стерлингов ($218,8 млрд).
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