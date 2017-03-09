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СНГ 09.03.2017 17:14

Глава МИД Франции призывает Россию содействовать урегулированию конфликта в Донбассе

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил, что санкции в отношении России будут действовать до полного выполнения минских соглашений, призвав Москву использовать свое влияние на противников киевских властей в Донбассе для урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Я снова призываю Россию использовать свое влияние на сепаратистов для того, что бы найти выход из ситуации и для того, что бы мы могли найти политическое решение конфликта (в Донбассе - ИФ)," - сказал Ж.-М.Эро на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в четверг в Париже.

Глава МИД Франции подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Украину в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности, а также установления мира.

"Франция не признаёт и никогда не признает незаконную аннексию Крыма. Франция будет и дальше совместно с Германией прилагать все усилия в "нормандском формате" для того, чтобы восстановить мир и заживить болезненные раны войны", - отметил Ж-М. Эро.

Он заявил, что еще многое предстоит сделать для разведения сил и средств в Донбассе. "Нам нужно продвигаться дальше и не терять цель - полное выполнение минских соглашений всеми сторонами", - сказал министр.

Ж.-М. Эро подчеркнул, что санкции в отношении Росси будут действовать до полного выполнения минских соглашений. "Мы едины во мнении, что санкции будут продлеваться до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения, но при этом санкции не являются самоцелью, это средство, которое помогает в выполнении минских соглашений", - сказал министр.

Он сообщил, что в ближайшие дни в Париже продолжатся консультации сторон в "нормандском формате". "Даже если мы продвигаемся небольшими шажками, и часто нас обвиняют в этом, тем не менее, мы продвигаемся, и мы не отступим. Мы не можем смириться со статус-кво, хотя некоторые готовы смириться с ситуацией и говорят, пусть останется все, как есть. Это несправедливо", - подчеркнул Ж.-М. Эро.

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Тэги: УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ДОНБАСС


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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