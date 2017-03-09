Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что в руководстве альянса были бы рады приглашению наблюдателей НАТО на предстоящие совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017".
"Мы приветствовали бы приглашение для наблюдения за учениями "Запад". НАТО твердо верит в транспарентность, предсказуемость военной активности вроде учений", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.
По словам Й.Столтенберга, руководство НАТО также считает желательным заблаговременное оповещение о предстоящих военных учениях, в связи с чем важно "сохранять шанс на политический диалог" с Россией и поддерживать работу Совета Россия-НАТО.
"Каждая нация имеет право проводить военные учения, пока они проходят в рамках согласованных международных обязательств и (международных - ИФ) взаимоотношений", - подчеркнул он.
Он напомнил, что альянс приглашал российских наблюдателей на свои учения не менее 10 раз за 2016 год.
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