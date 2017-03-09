Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7563 EUR   1.8494 RUR   0.0299 GBR   2.1358 TRY   0.4686

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.28 Brent   53.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 11 Мар 11° 12 Мар 13°

СНГ 09.03.2017 17:31

НАТО приветствовало бы приглашение своих наблюдателей на учения РФ и Белоруссии "Запад-2017" - генсек

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что в руководстве альянса были бы рады приглашению наблюдателей НАТО на предстоящие совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017".

"Мы приветствовали бы приглашение для наблюдения за учениями "Запад". НАТО твердо верит в транспарентность, предсказуемость военной активности вроде учений", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.

По словам Й.Столтенберга, руководство НАТО также считает желательным заблаговременное оповещение о предстоящих военных учениях, в связи с чем важно "сохранять шанс на политический диалог" с Россией и поддерживать работу Совета Россия-НАТО.

"Каждая нация имеет право проводить военные учения, пока они проходят в рамках согласованных международных обязательств и (международных - ИФ) взаимоотношений", - подчеркнул он.

Он напомнил, что альянс приглашал российских наблюдателей на свои учения не менее 10 раз за 2016 год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Генсек НАТО не считает расширение альянса противоречащим договоренностям, заключенным после распада СССР Генсек НАТО обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе В отношениях с Россией НАТО нуждается в стратегическом терпении - Столтенберг Кибербезопасность остается важным приоритетом для НАТО - Столтенберг Министры обороны НАТО подытожат на встрече в феврале меры по укреплению альянса Трамп и новый глава Пентагона будут поддерживать НАТО, но потребуют более существенных расходов союзников на оборону - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]