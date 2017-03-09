Конституционный совет Казахстана не нашел в поправках в Конституцию противоречий Основному закону страны

Конституционный совет (КС) Казахстана признал поправки в Конституцию страны соответствующими Основному закону, сообщила пресс-служба КС.

"Конституционный Совет постановил, что закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", принятый парламентом 6 марта 2017 года и представленный на подпись президенту, соответствует Конституции Республики Казахстан, в том числе конституционным ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления республики", - говорится в распространенной в четверг информации КС.

6 марта президент Нурсултан Назарбаев направил Конституционный Совет о рассмотрении закона на предмет его соответствия Конституции республики, в том числе установленным ею ценностям и основополагающим принципам деятельности, форме правления республики.