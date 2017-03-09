В Белоруссии необходимо создать все условия для цивилизованного диалога власти с обществом, в том числе, в вопросе проведения массовых мероприятий, заявил президент Александр Лукашенко.
"В стране должен быть наведен идеальный порядок. Некоторые заявляют: я приходил на площадь, и еще приду. На площадь человеку нельзя запретить ходить. Подключитесь к этой работе, поскольку эта работа провалена в Минске, областных, крупных городах. Определите в городах площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти", - сказал А.Лукашенко в четверг на совещании об актуальных вопросах развития страны в четверг. Его слова цитирует госагентство "БелТА".
"Но никакого препятствия нормально жить трудящимся быть не должно. Вы знаете, что наши "майданутые" поехали в Киев искать там "майданутых" организаторов. Вы же понимаете, что эти люди будут пушечным мясом, массовкой. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут. А 300-400 человек во главе с нашими отморозками, которые в Киев ездили, они будут провоцировать. Они найдут 10-20 профессионалов, которые в Киеве открыли стрельбу. А когда прольется кровь, тогда уже беда. Поэтому работать надо на предупреждение. Я говорю это публично", - сказал А.Лукашенко.
"Мы должны научиться вести диалог с людьми, - подчеркнул президент. - Мы не против шествий, демонстраций. Мы и на государственном уровне это проводим, недавно к Дню милиции провели. Людям для выражения своих мнений также должно быть отведено свое место, как в развитых странах Запада. Пусть туда приходят и выражают собственное мнение. И если они позвали туда начальника, значит, он там должен быть. И не дай бог этого начальника кто-то там оскорбит. Милиция должна фиксировать подобное оскорбление и принять жесточайшие меры".
Президент потребовал обеспечить жесткую ответственность за нарушения. "Пресекать всякие попытки. Это не касается людей, которые хотят обратить на себя внимание и которые попали в трудную жизненную ситуацию. Нам надо как изюм из булки повыковыривать провокаторов. И отвечать они должны по всей строгости закона", - заявил А.Лукашенко.
"Майдана в Беларуси не будет. Даже предпосылок к этому нет. Но всегда надо работать на дальних подступах к той или иной проблеме", - добавил он.
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