Первый вице-президент Азербайджана провела совещание по переселению беженцев из общежитий в Баку и Сумгайыте

Совещание, посвященное переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях городов Баку и Сумгайыт, состоялось в четверг под председательством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, сообщают официальные СМИ.

Р.Бабаев