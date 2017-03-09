SWIFT закрыла доступ к своим сервисам трем банкам КНДР

Межбанковская система SWIFT, штаб-квартира которой находится в Брюсселе, отключила от своих сервисов три северокорейских банка, находящихся в санкционном списке ООН, сообщает Deutsche Welle (DW).
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс в качестве причины этого шага назвал "участившиеся провокации" со стороны КНДР, включая запуски баллистических ракет.
SWIFT, отключая от своих сервисов северокорейские финкомпании, выполняет соответствующее распоряжение ООН. Ранее организация постановила, что любая компания, осуществляющая сделки с обозначенными банками, будет считаться нарушившей санкции ООН, даже в том случае, если она получит разрешение от руководства Евросоюза на эти операции.
В санкционном списке ООН находятся северокорейские Bank of East Land, Korea Daesong Bank и Korea Kwangson Banking Corp. Первый из них был внесен в черный список в 2013 году, остальные два - в 2016 году.
Согласно отчету SWIFT 2011 года, на тот момент к этой межбанковской системе были подключены 20 финансовых учреждений КНДР.
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