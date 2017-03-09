SOCAR в январе-феврале увеличила налоговые выплаты в госбюджет Азербайджана на 22%

Налоговые выплаты компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана в январе-феврале 2017 года составили 262 млн 658 тыс. манатов, что на 21,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в информации, размещенной на официальном сайте SOCAR.
В феврале объем налоговых отчислений компании в госбюджет составил 134 млн 471 тыс. манатов.
Платежи SOCAR в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) за январь-февраль 2017 года по отчислениям на обязательное социальное страхование составили 25 млн 163 тыс. манатов (рост на 19,5% - ИФ-Аз), в том числе в феврале – 12 млн 656 тыс. манатов.
Как сообщалось, в 2016 году SOCAR выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму 1 млрд 395,421 млн манатов.
На 2017 год план для SOCAR по налоговым платежам в госбюджет определен на уровне 1 млрд 280 млн манатов.
Н.Аббасова
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