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Макроэкономика 09.03.2017 15:45

Прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана в 2016г остался на уровне около $7 млрд

Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 января 2017 года составляет $6,9 млрд, что соответствует показателю на конец 2015 года.

"По состоянию на 1 января 2017 года Азербайджан подписал соглашений о кредитах на общую сумму $10,9 млрд. При этом внешний долг по использованным кредитам составляет $6,9 млрд", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В 2016 году в рамках подписанных соглашений Азербайджан использовал кредитных средств на сумму $1,2 млрд. Эти средства были направлены на проекты в сфере строительства электростанций, модернизации канализационной системы, улучшения водоснабжения и др. инфраструктурные проекты.

В 2016 году на обслуживание внешнего долга было направлено $719,2 млн, из которых $569,3 млн – на выплаты по основному долгу, $149,9 млн – на выплату процентов по кредитам.

А.Азизов

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Тэги: ДОЛГ, ВНЕШНИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]