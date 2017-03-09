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Дальнее зарубежье 09.03.2017 18:06

Меркель считает, что переизбрание Туска на пост главы Евросовета стало бы признаком стабильности для ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, что ожидающееся переизбрание председателя Европейского совета Дональда Туска будет символизировать стабильность для всего ЕС.

"Я вижу переизбрание Дональда Туска знаком стабильности для всего ЕС", - приводят ее слова германские СМИ.

В свою очередь глава МИД Польши Витольд Ващиковский ранее в четверг заявил, что его страна сделает все, чтобы выборы председателя Евросовета не состоялись.

"Нет необходимости в спешке, никакой необходимости в том, чтобы принять решение сегодня", - заявил он в эфире телеканала TVN24.

Как сообщалось, глава Евросовета Дональд Туск в четверг в Брюсселе уступит председательское кресло премьер-министру Мальты Джозефу Мускату для проведения процедуры выборов председателя Евросовета в связи с приближающимся истечением мандата Д.Туска 31 мая 2017 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ЕС, ТУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]