Меркель считает, что переизбрание Туска на пост главы Евросовета стало бы признаком стабильности для ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, что ожидающееся переизбрание председателя Европейского совета Дональда Туска будет символизировать стабильность для всего ЕС.

"Я вижу переизбрание Дональда Туска знаком стабильности для всего ЕС", - приводят ее слова германские СМИ.

В свою очередь глава МИД Польши Витольд Ващиковский ранее в четверг заявил, что его страна сделает все, чтобы выборы председателя Евросовета не состоялись.

"Нет необходимости в спешке, никакой необходимости в том, чтобы принять решение сегодня", - заявил он в эфире телеканала TVN24.

Как сообщалось, глава Евросовета Дональд Туск в четверг в Брюсселе уступит председательское кресло премьер-министру Мальты Джозефу Мускату для проведения процедуры выборов председателя Евросовета в связи с приближающимся истечением мандата Д.Туска 31 мая 2017 года.