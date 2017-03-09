Анкара будет атаковать курдские отряды в Манбидже, если они не покинут город - глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая армия будет наносить удары по поддерживаемым США курдским Отрядам народной самообороны (YPG) в районе сирийского Манбиджа, если они останутся в этом городе, сообщает в четверг газета "Хюрриет".

"Мы дали четко понять, что если мы встретим YPG, когда подойдем к Манбиджу, мы нанесем удары", - приводит издание слова главы МИД Турции.

Однако М.Чавушоглу не назвал конкретный срок, к которому курдские отряды, по его мнению, должны покинуть Манбидж.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что курдские отряды народной обороны, которых Анкара считает террористами, должны покинуть город. По его словам, власть в Манбидже должна быть возвращена населяющим его этническим арабам.