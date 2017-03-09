Азербайджанская делегация во главе с министром экономики 12 марта отправится в Украину

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым 12 марта отправится в Украину, отмечается в сообщении министерства.

"В делегацию войдут официальные лица и предприниматели", - отмечается в сообщении.

В рамках визита будет организован бизнес-форум.

А.Ахундов