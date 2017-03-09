В Азербайджане водитель микроавтобуса привлечен к ответственности по делу об аварии, повлекшем гибель 5 человек - МВД

Правоохранительные органы Азербайджана привлекли к ответственности водителя микроавтобуса, с участием которого произошло ДТП на трассе Баку-Сумгайыт, повлекшее гибель 5 человек, говорится в сообщении МВД.

«Водитель микроавтобуса «Ford» Намик Гусейнов привлечен к ответственности в качестве подозреваемого лица», - говорится в сообщении МВД.

Ф.Исазаде