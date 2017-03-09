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Происшествия 09.03.2017 16:21

В Азербайджане водитель микроавтобуса привлечен к ответственности по делу об аварии, повлекшем гибель 5 человек - МВД

Правоохранительные органы Азербайджана привлекли к ответственности водителя микроавтобуса, с участием которого произошло ДТП на трассе Баку-Сумгайыт, повлекшее гибель 5 человек, говорится в сообщении МВД.

«Водитель микроавтобуса «Ford» Намик Гусейнов привлечен к ответственности в качестве подозреваемого лица», - говорится в сообщении МВД.

Ф.Исазаде

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Тэги: ДТП, МВД, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]