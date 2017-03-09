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Бизнес и законодательство 09.03.2017 16:24

Минналогов Азербайджана в 2016г сократило число выездных проверок на 42%

Объем дополнительно начисленных налогов для уплаты в госбюджет Азербайджана по итогам выездных проверок, проведенных Министерством налогов в 2016 году, составил 971 млн 869,6 тыс. манатов, что на 8,7% меньше показателя 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

В 2016 году выездные проверки Минналогов охватили 7,088 тыс. налогоплательщиков (спад по сравнению с 2015 годом на 42% - ИФ), в том числе 5,296 тыс. юридических и 1,792 тыс. физических лиц.

В ходе проведенных проверок, в 6,855 тыс. налогоплательщиках были выявлены определенные нарушения.

"На основании выездных проверок, проведенных в 2016 году, суммы, дополнительно начисленные для уплаты в госбюджет составили 971 млн 869,6 тыс. манатов, из которых 628 млн 454,2 тыс. манатов или 64,7% - дополнительные налоги, 343 млн 415,4 тыс. манатов или 35,3% - примененные финансовые санкции и пеня", - отметили в министерстве.

А.Азизов

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Тэги: ПРОВЕРКИ, ВЫЕЗДНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]