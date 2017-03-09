Finnair отменяет в пятницу более 100 рейсов из-за забастовки

Финская авиакомпания Finnair сообщила в четверг, что в связи с забастовкой профсоюза работников авиации IAU отменяет более 100 или около трети всех намеченных на 10 марта рейсов.
Забастовка состоится в пятницу с 15 до 19 часов. В основном будут отменены или задержаны внутригосударственные рейсы, большая часть европейских рейсов и один дальний рейс, сообщил через пресс-службу руководитель Finnair Яакко Шильдт (Jaakko Schildt).
"Забастовка скажется на планах тысяч наших клиентов. Мы приносим им извинения за причиненные беспокойство и неудобства сделаем все возможное, чтобы выйти из этой непростой ситуации" - сказал Я.Шильдт.
Как говорится на сайте бюро государственного примирителя, забастовка состоится, так как профсоюзу работников авиации IAU и организации работодателей Palta после переговоров в четверг с участием госпримирителя не удалось преодолеть разногласий относительно условий и оплаты труда работников компании Aipro Oy.
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