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Дальнее зарубежье 09.03.2017 16:28

Finnair отменяет в пятницу более 100 рейсов из-за забастовки

Финская авиакомпания Finnair сообщила в четверг, что в связи с забастовкой профсоюза работников авиации IAU отменяет более 100 или около трети всех намеченных на 10 марта рейсов.

Забастовка состоится в пятницу с 15 до 19 часов. В основном будут отменены или задержаны внутригосударственные рейсы, большая часть европейских рейсов и один дальний рейс, сообщил через пресс-службу руководитель Finnair Яакко Шильдт (Jaakko Schildt).

"Забастовка скажется на планах тысяч наших клиентов. Мы приносим им извинения за причиненные беспокойство и неудобства сделаем все возможное, чтобы выйти из этой непростой ситуации" - сказал Я.Шильдт.

Как говорится на сайте бюро государственного примирителя, забастовка состоится, так как профсоюзу работников авиации IAU и организации работодателей Palta после переговоров в четверг с участием госпримирителя не удалось преодолеть разногласий относительно условий и оплаты труда работников компании Aipro Oy.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, FINNAIR, РЕЙСЫ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]