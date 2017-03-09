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Дальнее зарубежье 09.03.2017 18:43

Израильский премьер опасается замещения суннитского терроризма на Ближнем Востоке шиитским

Россия играет большую роль в борьбе с исламским суннитским терроризмом, однако последний не должен быть заменен исламским шиитским терроризмом под руководством Ирана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"В последнее время наблюдается серьезное продвижение с борьбе с радикальным исламским суннитским террором под руководством ИГИЛ и "Аль-Каиды" (запрещены в РФ - ИФ), и Россия внесла большой вклад в это", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

"Нам бы не хотелось, чтобы радикальный исламский суннитский террор был бы сменен радикальным исламским шиитским террором под руководством Ирана", - продолжил глава израильского правительства.

В.Нетаньяху отметил, что вскоре евреи будут отмечать праздник Пурим в память о событиях, которые произошли две с половиной тысячи лет назад в Древней Персии, когда произошла попытка уничтожения еврейского народа.

"Эти попытки активно продолжаются со стороны Ирана", - сказал в связи с этим В.Нетаньяху.

Вместе с тем, он отметил, что теперь у еврейского народа есть свое государство и армия, и он может защитить себя.

По словам главы израильского правительства, шиитский террор представляет угрозу не только для Израиля, но и для всего мира.

В ответ на это российский президент отметил, что события, в честь которых отмечается Пурим, произошли в пятом веке до нашей эры.

"Мы живем уже в другом мире, но давайте сейчас об этом поговорим", - сказал глава российского государства.

Пурим - еврейский праздник, установленный согласно библейской Книге Есфири в память спасения евреев, проживавших на территории Персидской империи от истребления их Аманом, любимцем персидского царя Артаксеркса.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]