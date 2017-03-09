Безработица в странах ОЭСР в январе опустилась до минимума с 2008г

Уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в январе 2017 года опустился на 0,1 процентного пункта, до минимальных с 2008 года 6,1%.
Как сообщается в пресс-релизе ОЭСР, всего в странах-членах организации в позапрошлом месяце было 38,3 млн безработных, тогда как в докризисном апреле 2008 года их было на 5,7 млн меньше.
В еврозоне безработица в январе осталась на декабрьском уровне 9,6%. При этом в странах ЕС показатель снизился на 0,1 п.п., до 8,1%.
В США безработица повысилась с 4,7% до 4,8%, в Японии показатель понизился до 3% с 3,1% в декабре. Японский показатель является минимальным среди стран ОЭСР, максимальная безработица зафиксирована в Испании (18,2%, снижение на 0,2 п.п. к декабрю).
Безработица среди молодежи (люди в возрасте от 15 до 24 лет включительно) в странах ОЭСР в январе понизилась с 12,6% до 12,5%. Тем не менее, в еврозоне она остается чрезвычайно высокой - 20%, во многом из-за таких стран, как Испания (42,2%), Италия (37,9%) , Португалия (25,7%) и Франция (23,6%).
Среди женщин доля безработного населения в январе не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем - 6,3%, в то же время среди мужчин она уменьшилась до 6% с 6,1%.
ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 34 наиболее развитых государства. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.
Баку и Лондон подписали план военного сотрудничества на 2017-2018 финансовый год
Уровень бедности среди вынужденных переселенцев в Азербайджане в 2001-2016гг сократился до 12%
В Баку ущерб от оккупации Арменией территорий Азербайджана оценивают в свыше $800 млрд
Азербайджан подписал в 2016г соглашений о привлечении кредитов на сумму около $1,5 млрд
Кабмин Азербайджана оставил без изменений зарплаты сотрудников аппарата Минналогов
MBNP и банковское сообщество Азербайджана обсудили проекты новых пруденциальных норм
В Азербайджане водитель микроавтобуса привлечен к ответственности по делу об аварии, повлекшей гибель 5 человек – МВД
Первый вице-президент Азербайджана провела совещание по переселению беженцев из общежитий в Баку и Сумгайыте
В Азербайджане в феврале задержано около 40 нарушителей госграницы
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой
Азербайджан – инвестиционно-привлекательная страна, Посол Китая Вэй Цзинхуа
В Азербайджане празднуют Международный женский день. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»