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Дальнее зарубежье 09.03.2017 19:03

Безработица в странах ОЭСР в январе опустилась до минимума с 2008г

Уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в январе 2017 года опустился на 0,1 процентного пункта, до минимальных с 2008 года 6,1%.

Как сообщается в пресс-релизе ОЭСР, всего в странах-членах организации в позапрошлом месяце было 38,3 млн безработных, тогда как в докризисном апреле 2008 года их было на 5,7 млн меньше.

В еврозоне безработица в январе осталась на декабрьском уровне 9,6%. При этом в странах ЕС показатель снизился на 0,1 п.п., до 8,1%.

В США безработица повысилась с 4,7% до 4,8%, в Японии показатель понизился до 3% с 3,1% в декабре. Японский показатель является минимальным среди стран ОЭСР, максимальная безработица зафиксирована в Испании (18,2%, снижение на 0,2 п.п. к декабрю).

Безработица среди молодежи (люди в возрасте от 15 до 24 лет включительно) в странах ОЭСР в январе понизилась с 12,6% до 12,5%. Тем не менее, в еврозоне она остается чрезвычайно высокой - 20%, во многом из-за таких стран, как Испания (42,2%), Италия (37,9%) , Португалия (25,7%) и Франция (23,6%).

Среди женщин доля безработного населения в январе не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем - 6,3%, в то же время среди мужчин она уменьшилась до 6% с 6,1%.

ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 34 наиболее развитых государства. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.

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Тэги: МИР, ОЭСР, БЕЗРАБОТИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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