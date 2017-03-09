Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7563 EUR   1.8494 RUR   0.0299 GBR   2.1358 TRY   0.4686

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.28 Brent   53.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 12 Мар 12° 13 Мар 12°

Дальнее зарубежье 09.03.2017 19:12

Командование США заявило о размещении 400 морпехов в северной Сирии - СМИ

Американское командование международной коалиции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сообщило о размещении 400 морских пехотинцев на севере Сирии, передает в четверг арабское издание "Аль-Масдар".

Ранее агентство "Ассошиэйтед Пресс" сообщало со ссылкой на свои источники, что Пентагон передислоцировал в этот регион примерно 200 морских пехотинцев и тяжелую артиллерию для помощи сирийской оппозиции в будущей операции по освобождению города Ракка - оплота ИГ.

"Аль-Масдар" в свою очередь отмечает, что американские морские пехотинцы в настоящий момент готовят свои передовые позиции на севере провинции Ракка для помощи отрядам оппозиционного курдско-арабского альянса "Сирийские демократические силы" в их операциях по освобождению Ракки.

Ранее американские официальные лица заявляли, что битва за Ракку может пойти по сценарию, схожему с продолжающейся в данный момент операцией по освобождению иракского города Мосул от боевиков ИГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


Группа американских военных прибыла в сирийский город Манбидж - СМИ Пентагон хотел бы повысить уровень координации действий авиации в небе над Сирией - СМИ Трамп может пересмотреть методы борьбы против ИГ в Сирии и пойти на сближение с Турцией - газета ЦРУ заморозило программу помощи Свободной сирийской армии - СМИ Глава МИД Ирана: отправка американских войск в Сирию спровоцирует в регионе вспышку экстремизма Пентагон впервые может отправить наземные войска в северную часть Сирии - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]