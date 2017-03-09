Командование США заявило о размещении 400 морпехов в северной Сирии - СМИ

Американское командование международной коалиции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сообщило о размещении 400 морских пехотинцев на севере Сирии, передает в четверг арабское издание "Аль-Масдар".
Ранее агентство "Ассошиэйтед Пресс" сообщало со ссылкой на свои источники, что Пентагон передислоцировал в этот регион примерно 200 морских пехотинцев и тяжелую артиллерию для помощи сирийской оппозиции в будущей операции по освобождению города Ракка - оплота ИГ.
"Аль-Масдар" в свою очередь отмечает, что американские морские пехотинцы в настоящий момент готовят свои передовые позиции на севере провинции Ракка для помощи отрядам оппозиционного курдско-арабского альянса "Сирийские демократические силы" в их операциях по освобождению Ракки.
Ранее американские официальные лица заявляли, что битва за Ракку может пойти по сценарию, схожему с продолжающейся в данный момент операцией по освобождению иракского города Мосул от боевиков ИГ.
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