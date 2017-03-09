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Финансы 09.03.2017 16:36

ГТК в январе-феврале увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 43%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-феврале 2017 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 347 млн 616,08 тыс. манатов, что на 42,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

В январе-феврале 2017 года поступления в госбюджет по НДС составили 242 млн 365,69 тыс. манатов, акцизам – 8 млн 367,87 тыс. манатов, дорожному налогу - 4 млн 620,07 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 92 млн 262,45 тыс. манатов.

План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год определен в 2 млрд 200 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГТК, ОТЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]