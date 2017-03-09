ГТК в январе-феврале увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 43%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-феврале 2017 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 347 млн 616,08 тыс. манатов, что на 42,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
В январе-феврале 2017 года поступления в госбюджет по НДС составили 242 млн 365,69 тыс. манатов, акцизам – 8 млн 367,87 тыс. манатов, дорожному налогу - 4 млн 620,07 тыс. манатов.
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 92 млн 262,45 тыс. манатов.
План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год определен в 2 млрд 200 млн манатов.
Н.Аббасова
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