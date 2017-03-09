Нефть Brent упала в цене до менее $52 впервые с декабря

Цена нефти марки Brent упала до менее $52 за баррель впервые с начала декабря 2016 года.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 подешевели до $51,62 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились до $48,88 за баррель.

По словам аналитика Saxo Bank Оле Хансена, резкое падение цен в четверг может объясняться тем, что трейдеры перестали делать ставки на дальнейший рост котировок.