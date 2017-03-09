Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7563 EUR   1.8494 RUR   0.0299 GBR   2.1358 TRY   0.4686

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.28 Brent   53.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 11 Мар 11° 12 Мар 13°

ТЭК 09.03.2017 16:38

Нефть Brent упала в цене до менее $52 впервые с декабря

Цена нефти марки Brent упала до менее $52 за баррель впервые с начала декабря 2016 года.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 подешевели до $51,62 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились до $48,88 за баррель.

По словам аналитика Saxo Bank Оле Хансена, резкое падение цен в четверг может объясняться тем, что трейдеры перестали делать ставки на дальнейший рост котировок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дорожает в четверг после рекордного за год падения накануне, Brent - у $53,5 за баррель Нефть стабильна во вторник, Brent у отметки $56 Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется выше $56 за баррель Нефть дешевеет из-за показателей нефтедобычи в РФ и США, Brent снизилась до $55,7 Цены на нефть стабильны в пятницу после обвала накануне, Brent у $55,1 за баррель Нефть продолжает дешеветь на фоне роста запасов в США, цена Brent упала до $56,11 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]