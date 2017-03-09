Иракские войска намерены полностью выбить боевиков ИГ из Мосула в течение месяца

Правительственные войска Ирака намерены выбить боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из западной части Мосула в течение месяца, сообщает в четверг сайт ливанской газеты "Дейли стар".

Операция по возвращению контроля над восточной частью города при поддержке международной коалиции, возглавляемой США, заняла более чем три месяца.

Ранее правительственные силы Ирака, занявшие правительственный комплекс на западе Мосула, были вынуждены оставить эту позицию из-за контратак боевиков группировки.