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Финансы 09.03.2017 16:48

MBNP c 13 марта начинает аттестацию страховых посредников

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана c 13 марта приступит к проведению аттестации страховых посредников, отмечается в сообщении MBNP.

«Палата с 13 марта по 19 апреля 2017 года проведет аттестацию лиц, желающих получить лицензию на деятельность страхового посредника», - сказано в сообщении.

В целом, в аттестации примут участие 173 человека.

А.Ахундов

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, АГЕНТЫ, АТТЕСТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]