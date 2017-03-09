MBNP c 13 марта начинает аттестацию страховых посредников

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана c 13 марта приступит к проведению аттестации страховых посредников, отмечается в сообщении MBNP.

«Палата с 13 марта по 19 апреля 2017 года проведет аттестацию лиц, желающих получить лицензию на деятельность страхового посредника», - сказано в сообщении.

В целом, в аттестации примут участие 173 человека.

А.Ахундов