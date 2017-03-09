Пекин призвал Вашингтон прекратить кибератаки после публикации в WikiLeaks материалов ЦРУ

Власти Китая призвали в четверг Вашингтон прекратить осуществлять кибератаки после того, как сайт WikiLeaks опубликовал материалы о методах кибершипонажа ЦРУ, сообщают западные СМИ.

"Мы обеспокоены этой информацией. Китай выступает против любых видов хакерских атак", - сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы призываем США прекратить прослушку, слежку, шпионаж и кибератаки, направленные против Китая и других стран", - добавил он.

Ранее WikiLeaks опубликовал 8,7 тыс. документов, согласно которым сотрудники ЦРУ научились использовать уязвимости в компьютерах, смартфонах, роутерах и даже телевизорах для получения информации о пользователях по всему миру.