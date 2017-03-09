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Дальнее зарубежье 09.03.2017 16:49

Пекин призвал Вашингтон прекратить кибератаки после публикации в WikiLeaks материалов ЦРУ

Власти Китая призвали в четверг Вашингтон прекратить осуществлять кибератаки после того, как сайт WikiLeaks опубликовал материалы о методах кибершипонажа ЦРУ, сообщают западные СМИ.

"Мы обеспокоены этой информацией. Китай выступает против любых видов хакерских атак", - сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы призываем США прекратить прослушку, слежку, шпионаж и кибератаки, направленные против Китая и других стран", - добавил он.

Ранее WikiLeaks опубликовал 8,7 тыс. документов, согласно которым сотрудники ЦРУ научились использовать уязвимости в компьютерах, смартфонах, роутерах и даже телевизорах для получения информации о пользователях по всему миру.

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Тэги: КИТАЙ, США, КИБЕРАТАКИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]