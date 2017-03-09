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Карабахский конфликт 09.03.2017 17:35

Первый вице-президент Азербайджана уверена в восстановлении территориальной целостности страны

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева верит в справедливое урегулирование карабахского конфликта и восстановление территориальной целостности страны.

М.Алиева в четверг провела совещание, посвященное переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях городов Баку и Сумгайыт.

"М.Алиева на совещании выразила уверенность в справедливом решении нагорно-карабахского конфликта, восстановления территориальной целостности Азербайджана, возвращении всех беженцев и вынужденных переселенцев в родные места", - отмечают официальные СМИ.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, КОНФЛИКТ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]