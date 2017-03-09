Первый вице-президент Азербайджана уверена в восстановлении территориальной целостности страны

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева верит в справедливое урегулирование карабахского конфликта и восстановление территориальной целостности страны.
М.Алиева в четверг провела совещание, посвященное переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях городов Баку и Сумгайыт.
"М.Алиева на совещании выразила уверенность в справедливом решении нагорно-карабахского конфликта, восстановления территориальной целостности Азербайджана, возвращении всех беженцев и вынужденных переселенцев в родные места", - отмечают официальные СМИ.
А.Азизов
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