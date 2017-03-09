Баку и Лондон обсудили сроки проведения очередных штабных переговоров и сотрудничества в ВТС – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и директор по политике международной безопасности Министерства обороны Великобритании и Северной Ирландии Ник Гарр обсудили проведение очередных штабных переговоров между оборонными ведомствами двух стран, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
З.Гасанов и Н.Гарр также провели широкий обмен мнениями по вопросам военного образования, в частности, участия представителей Вооруженных сил Азербайджана на «Курсах военного английского языка».
«З.Гасанов проинформировал гостей о текущей ситуации в регионе. Азербайджанский министр подчеркнул, что неконструктивная позиция Армении на переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта создает серьезную угрозу международному и региональному миру и безопасности», - отмечается в сообщении.
Н.Гарр, в свою очередь, отметил, что Великобритания признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, является сторонником урегулирования карабахского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, в рамках норм и принципов международного права.
«Н.Гарр высоко оценил участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане, подчеркнул заинтересованность Великобритании в укреплении военных связей с Азербайджаном»,- говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества, региональной, морской, энергетической безопасности, а также совместной борьбы против терроризма.
Ф.Исазаде
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