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Внешняя политика 09.03.2017 17:38

Баку и Лондон обсудили сроки проведения очередных штабных переговоров и сотрудничества в ВТС – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и директор по политике международной безопасности Министерства обороны Великобритании и Северной Ирландии Ник Гарр обсудили проведение очередных штабных переговоров между оборонными ведомствами двух стран, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

З.Гасанов и Н.Гарр также провели широкий обмен мнениями по вопросам военного образования, в частности, участия представителей Вооруженных сил Азербайджана на «Курсах военного английского языка».

«З.Гасанов проинформировал гостей о текущей ситуации в регионе. Азербайджанский министр подчеркнул, что неконструктивная позиция Армении на переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта создает серьезную угрозу международному и региональному миру и безопасности», - отмечается в сообщении.

Н.Гарр, в свою очередь, отметил, что Великобритания признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, является сторонником урегулирования карабахского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, в рамках норм и принципов международного права.

«Н.Гарр высоко оценил участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане, подчеркнул заинтересованность Великобритании в укреплении военных связей с Азербайджаном»,- говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества, региональной, морской, энергетической безопасности, а также совместной борьбы против терроризма.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВОЕННЫЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]