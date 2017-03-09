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СНГ 09.03.2017 19:40

Представители МИД стран Восточного партнерства и Вышеградской группы соберутся в Минске

Представители внешнеполитических ведомств стран Восточного партнерства и Вышеградской группы встретятся в Минске 15 марта для обсуждения вопросов взаимодействия, сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик на брифинге в четверг в Минске.

"15 марта в Минске в министерстве иностранных дел состоится рабочая встреча заместителей руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц Восточного партнерства и Вышеградской группы", - проинформировал Д.Мирончик.

По его словам, в ходе встречи планируется рассмотреть вопросы взаимодействия государств Восточного партнерства и Вышеградской группы в сферах взаимных интересов, а также обсудить перспективы развития инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Д.Мирончик напомнил, что рамки взаимодействия со своими соседями Евросоюз обозначил в документе "Пересмотр европейской политики соседства" в 2015 году. "В нем отчетливо прописано, что страны-партнеры имеют различное стремление при выстраивании своих связей с Европейским союзом. Подчеркивается, что европейская политика соседства должна также отражать не только интересы ЕС, но интересы стран-партнеров", - заметил он.

В Вышеградскую четверку входят: Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. Проект Евросоюза "Восточное партнерство" предусматривает развитие интеграции с шестью бывшими советскими республиками: Украиной, Белоруссией, Азербайджаном, Молдавией, Грузией и Арменией.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]