Представители МИД стран Восточного партнерства и Вышеградской группы соберутся в Минске

Представители внешнеполитических ведомств стран Восточного партнерства и Вышеградской группы встретятся в Минске 15 марта для обсуждения вопросов взаимодействия, сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик на брифинге в четверг в Минске.
"15 марта в Минске в министерстве иностранных дел состоится рабочая встреча заместителей руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц Восточного партнерства и Вышеградской группы", - проинформировал Д.Мирончик.
По его словам, в ходе встречи планируется рассмотреть вопросы взаимодействия государств Восточного партнерства и Вышеградской группы в сферах взаимных интересов, а также обсудить перспективы развития инициативы ЕС "Восточное партнерство".
Д.Мирончик напомнил, что рамки взаимодействия со своими соседями Евросоюз обозначил в документе "Пересмотр европейской политики соседства" в 2015 году. "В нем отчетливо прописано, что страны-партнеры имеют различное стремление при выстраивании своих связей с Европейским союзом. Подчеркивается, что европейская политика соседства должна также отражать не только интересы ЕС, но интересы стран-партнеров", - заметил он.
В Вышеградскую четверку входят: Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. Проект Евросоюза "Восточное партнерство" предусматривает развитие интеграции с шестью бывшими советскими республиками: Украиной, Белоруссией, Азербайджаном, Молдавией, Грузией и Арменией.
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