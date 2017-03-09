В Баку ущерб от оккупации Арменией территорий Азербайджана оценивают в свыше $800 млрд

Ущерб, нанесенный азербайджанской экономике в результате оккупации Арменией 20% территории Азербайджана, превысил $800 млрд.

«Ущерб, нанесенный азербайджанской экономике в результате нагорно-карабахского конфликта и оккупации Арменией территорий Азербайджана, превышает $800 млрд», - было отмечено на презентации в ходе совещания под председательством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, посвященного переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях городов Баку и Сумгайыт, сообщают официальные СМИ.

В настоящее время под армянской оккупацией находится Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, а также 7 прилегающих к нему районов.

Р.Бабаев