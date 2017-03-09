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Карабахский конфликт 09.03.2017 17:43

В Баку ущерб от оккупации Арменией территорий Азербайджана оценивают в свыше $800 млрд

Ущерб, нанесенный азербайджанской экономике в результате оккупации Арменией 20% территории Азербайджана, превысил $800 млрд.

«Ущерб, нанесенный азербайджанской экономике в результате нагорно-карабахского конфликта и оккупации Арменией территорий Азербайджана, превышает $800 млрд», - было отмечено на презентации в ходе совещания под председательством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, посвященного переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях городов Баку и Сумгайыт, сообщают официальные СМИ.

В настоящее время под армянской оккупацией находится Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, а также 7 прилегающих к нему районов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОККУПАЦИЯ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]