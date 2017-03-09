Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7563 EUR   1.8494 RUR   0.0299 GBR   2.1358 TRY   0.4686

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.28 Brent   53.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 11 Мар 11° 12 Мар 13°

Карабахский конфликт 09.03.2017 17:51

Уровень бедности среди вынужденных переселенцев в Азербайджане в 2001-2016гг сократился до 12%

Уровень бедности среди вынужденных переселенцев в Азербайджане сократился в 2001-2016гг с 75% до 12%, было отмечено на совещании под председательством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, посвященном переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях городов Баку и Сумгайыт.

«В 2001-2016гг в Азербайджане было заложено 95 поселков, построена 151 школа, 58 культурных предприятий, 59 медицинских очагов и других инфраструктурных объектов для вынужденных переселенцев. Уровень бедности среди данной категории населения за этот период сократился с 75% до 12%», - было отмечено на совещании.

М.Алиева подчеркнула, что в различных регионах республики для вынужденных переселенцев было построено около 100 современных жилых комплексов.

«250 тыс. вынужденных переселенцев обеспечены новыми квартирами. В поселках построено 150 школ, 60 медицинских центров и детских садов», - сказала первый вице-президент.

По ее словам, за последние 13 лет сотни тысяч беженцев и вынужденных переселенцев были обеспечены рабочими местами.

Тем не менее, подчеркнула М.Алиева, многие вынужденные переселенцы до сих пор проживают в аварийных и непригодных для жилья зданиях. Она отметила необходимость ускорения дополнительных мер по улучшению условий проживания указанной категории граждан.

Первый вице-президент подчеркнула важность переселения проживающих в Баку и Сумгайыте беженцев и вынужденных переселенцев в новые благоустроенные квартиры.

М.Алиева отметила необходимость скорейшего создания министерством финансов и Исполнительной властью столицы рабочей группы по решению вопросов, связанных с обеспечением полноценной деятельности детских садов.

«Основной задачей сегодня является обеспечение новыми квартирами 4 тыс. семей вынужденных переселенцев в Баку и Сумгайыте. Необходимо семьи, проживающие в самых аварийных и тяжелых условиях, как можно скорее переселить в новые квартиры», - подчеркнула первый вице-президент Азербайджана.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, БЕЖЕНЦЫ, ЗАБОТА


Похожие новости


Первый вице-президент Азербайджана провела совещание по переселению беженцев из общежитий в Баку и Сумгайыте

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]