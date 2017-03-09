Президент Франции поддерживает переизбрание Туска председателем Евросовета

Президент Франции Франсуа Олланд по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе высказался в поддержку кандидатуры Дональда Туска на пост главы Европейского Совета.
"Да, я поддерживаю Дональда Туска, потому что я сам предложил его на пост председателя Европейского Совета. Это было два с половиной года назад. В том числе, по причине преемственности, последовательности, стабильности", - сказал президент журналистам.
По его мнению, Д.Туск - очевидный кандидат для продолжения мандата председателя Евросовета.
"Я не вижу, как одна страна может противодействовать этому решению, тогда как все другие выступают за него. И в переживаемый нами момент, когда Европа должна утвердить свое единство и быть твердой в отношении ряда оказываемых на нее давлений, есть все причины подтвердить здесь назначение Дональда Туска", - заявил Ф.Олланд.
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