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Дальнее зарубежье 09.03.2017 20:05

Президент Франции поддерживает переизбрание Туска председателем Евросовета

Президент Франции Франсуа Олланд по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе высказался в поддержку кандидатуры Дональда Туска на пост главы Европейского Совета.

"Да, я поддерживаю Дональда Туска, потому что я сам предложил его на пост председателя Европейского Совета. Это было два с половиной года назад. В том числе, по причине преемственности, последовательности, стабильности", - сказал президент журналистам.

По его мнению, Д.Туск - очевидный кандидат для продолжения мандата председателя Евросовета.

"Я не вижу, как одна страна может противодействовать этому решению, тогда как все другие выступают за него. И в переживаемый нами момент, когда Европа должна утвердить свое единство и быть твердой в отношении ряда оказываемых на нее давлений, есть все причины подтвердить здесь назначение Дональда Туска", - заявил Ф.Олланд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, ТУСК, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]