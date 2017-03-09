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Регион 09.03.2017 20:20

Медведев обсудил с премьером Турции торгово-экономические отношения двух стран, реализацию крупных совместных проектов в энергетике

Пресс-служба правительства РФ сообщила о состоявшемся в четверг телефонном разговоре Дмитрия Медведева с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-турецких торгово-экономических отношений. Особое внимание было уделено мерам по увеличению товарооборота, облегчению доступа промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынки друг друга", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Дмитрий Медведев и Бинали Йылдырым также затронули тему реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и взаимодействие в области транспорта", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]