Медведев обсудил с премьером Турции торгово-экономические отношения двух стран, реализацию крупных совместных проектов в энергетике

Пресс-служба правительства РФ сообщила о состоявшемся в четверг телефонном разговоре Дмитрия Медведева с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-турецких торгово-экономических отношений. Особое внимание было уделено мерам по увеличению товарооборота, облегчению доступа промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынки друг друга", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Дмитрий Медведев и Бинали Йылдырым также затронули тему реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и взаимодействие в области транспорта", - говорится в сообщении.