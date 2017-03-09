Туск избран председателем Европейского Совета на второй срок

Действующий председатель Европейского Совета Дональд Туск получил необходимое большинство голосов в четверг на саммите ЕС в Брюсселе и будет возглавлять высший орган Евросоюза второй срок, следует из твитов поздравляющих его европейских руководителей, в частности, бельгийского премьера Шарля Мишеля.
"Поздравляю Дональда Туска", - написал в своем "Твиттере" председатель Европарламента Антонио Таяни.
Д.Туск, который во время голосования и обсуждения не присутствовал в зале заседания Европейского Совета, также в "Твиттере" ответил на поздравления: "Благодарю за доверие и положительную оценку Европейский Совет. Я сделаю все возможное, чтобы ЕС стал лучше".
Председатель Европейского Совета избирается квалифицированным большинство членов Евросовета на два с половиной года с возможностью быть переизбранным еще на один срок.
Д.Туск вступил в свою должность в конце 2014 года, и его первый мандат истекает 31 мая 2017 года. Повторному выдвижению кандидатуры бывшего премьер-министра Польши пытались препятствовать нынешние польские власти, обвинившие Д.Туска в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника и вмешательстве во внутренние дела страны.
Кроме того, по мнению польского руководства, сама процедура избрания председателя Европейского Совета недостаточно проработана. В Варшаве считают, что кандидаты на этот пост должны выдвигаться государствами-членами ЕС, а не председательствующей в Совете ЕС страной.
Польское правительство предлагало в качестве кандидата на замену Д.Туску евродепутата Яцека Сариуш-Вольского, хотя в столицах государств-членов ЕС эта кандидатура всерьез никем не воспринималась.
Д.Туск родился в Гданьске, в 1980 году окончил исторический факультет Гданьского университета. В 2001 году стал одним из основателей партии "Гражданская платформа", которую возглавил в качестве председателя в 2003 году. С ноября 2007 года до сентября 2014 года занимал пост премьер-министра Польши. 30 августа 2014 года избран председателем Европейского Совета. Заступил на этот пост 1 декабря 2014 года.
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