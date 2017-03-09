Глава МИД Турции объяснил сравнение политики ФРГ с нацизмом

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением, в котором попытался объяснить комментарии президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в которых тот сравнил нынешнюю политику ФРГ с политикой нацистской Германии, сообщило в четверг агентство АП.
"Это очень чувствительная тема, и мы не называем никого нацистами", - заявил М.Чавушоглу.
"Наш президент провел сравнение некоторых методов работы (правительства ФРГ - ИФ). Нынешний тренд в Европе напоминает нам Европу до Второй мировой войны", - добавил он.
Ранее М.Чавушоглу заявил, что турецкие власти намерены провести около 30 массовых мероприятий в общинах турок, проживающих в Германии.
Это заявление прозвучало на фоне череды запретов со стороны германских властей на выступления турецких политиков в общинах турок, которые привели к тому, что отношения между двумя странами накалились.
В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил политику Берлина в отношении Анкары с действиями нацистов.
Западные СМИ пишут, что в преддверии референдума об изменении конституции Турции, намеченного на 16 апреля, турецкие власти нуждаются в поддержке турецкой общины ФРГ - 1,5 млн. человек.
Планируемые изменения в конституцию расширяют полномочия президента Турции. Эти меры ранее вызвали неоднозначную реакцию.
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