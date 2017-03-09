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Дальнее зарубежье 09.03.2017 21:00

Глава МИД Турции объяснил сравнение политики ФРГ с нацизмом

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением, в котором попытался объяснить комментарии президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в которых тот сравнил нынешнюю политику ФРГ с политикой нацистской Германии, сообщило в четверг агентство АП.

"Это очень чувствительная тема, и мы не называем никого нацистами", - заявил М.Чавушоглу.

"Наш президент провел сравнение некоторых методов работы (правительства ФРГ - ИФ). Нынешний тренд в Европе напоминает нам Европу до Второй мировой войны", - добавил он.

Ранее М.Чавушоглу заявил, что турецкие власти намерены провести около 30 массовых мероприятий в общинах турок, проживающих в Германии.

Это заявление прозвучало на фоне череды запретов со стороны германских властей на выступления турецких политиков в общинах турок, которые привели к тому, что отношения между двумя странами накалились.

В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил политику Берлина в отношении Анкары с действиями нацистов.

Западные СМИ пишут, что в преддверии референдума об изменении конституции Турции, намеченного на 16 апреля, турецкие власти нуждаются в поддержке турецкой общины ФРГ - 1,5 млн. человек.

Планируемые изменения в конституцию расширяют полномочия президента Турции. Эти меры ранее вызвали неоднозначную реакцию.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ВЫСКАЗЫВАНИЕ, ОБЪЯСНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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