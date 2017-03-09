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Дальнее зарубежье 09.03.2017 21:16

Джон Керри занялся мемуарами

Бывший госсекретарь США Джон Керри намерен выпустить мемуары, в которых расскажет о событиях из его жизни, передало в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

В книге будет содержаться информация как о детстве Дж.Керри, так и о его деятельности на посту госсекретаря США, которую он занимал в 2013-2017 гг.

Соглашение о выпуске мемуаров заключено с компанией Simon&Schuster, отмечает АП.

О названии книги и дате ее выпуска пока не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЭКС/ГОССЕКРЕТАРЬ, МЕМУАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]