Джон Керри занялся мемуарами

Бывший госсекретарь США Джон Керри намерен выпустить мемуары, в которых расскажет о событиях из его жизни, передало в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

В книге будет содержаться информация как о детстве Дж.Керри, так и о его деятельности на посту госсекретаря США, которую он занимал в 2013-2017 гг.

Соглашение о выпуске мемуаров заключено с компанией Simon&Schuster, отмечает АП.

О названии книги и дате ее выпуска пока не сообщается.