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Дальнее зарубежье 09.03.2017 21:33

WikiLeaks поможет производителям электроники бороться со слежкой со стороны ЦРУ

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что его организация окажет содействие компаниям производящим электронику в борьбе со слежкой со стороны Центрального разведывательного управления США, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мы решили сотрудничать с ними (производителями электроники - ИФ) и дать им определенный эксклюзивный доступ к некоторым техническим деталям, которыми располагаем, чтобы они могли произвести доработки", - заявил Д.Ассанж в ходе онлайн-пресс-конференции.

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Тэги: США, WIKILEAKS, КОМПАНИИ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]