WikiLeaks поможет производителям электроники бороться со слежкой со стороны ЦРУ

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что его организация окажет содействие компаниям производящим электронику в борьбе со слежкой со стороны Центрального разведывательного управления США, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мы решили сотрудничать с ними (производителями электроники - ИФ) и дать им определенный эксклюзивный доступ к некоторым техническим деталям, которыми располагаем, чтобы они могли произвести доработки", - заявил Д.Ассанж в ходе онлайн-пресс-конференции.