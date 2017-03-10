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Внешняя политика 10.03.2017 08:00

Баку и Лондон подписали план военного сотрудничества на 2017-2018 финансовый год

Министерства обороны Азербайджана и Великобритании подписали План военного сотрудничества на 2017-2018 финансовый год.

План подписан по итогам штабных переговоров между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании в Баку, сообщает азербайджанское оборонное ведомство.

"На переговорах были обсуждены текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, вопросы сотрудничества в области обучения, образования и миротворческих операций, а также проведен обмен мнениями по региональной безопасности", - отмечает Минобороны.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]