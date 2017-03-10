Баку и Лондон подписали план военного сотрудничества на 2017-2018 финансовый год

Министерства обороны Азербайджана и Великобритании подписали План военного сотрудничества на 2017-2018 финансовый год.
План подписан по итогам штабных переговоров между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании в Баку, сообщает азербайджанское оборонное ведомство.
"На переговорах были обсуждены текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, вопросы сотрудничества в области обучения, образования и миротворческих операций, а также проведен обмен мнениями по региональной безопасности", - отмечает Минобороны.
А.Азизов
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